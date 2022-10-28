Литва направила в Україну обладнання для ремонту електропідстанцій та газопроводів

Сума допомоги становить 100 тисяч євро.

Литовські компанії направили в Україну обладнання на суму близько 100 тисяч євро для ремонту електропідстанцій та газопроводів, пошкоджених внаслідок обстрілу російською армією.

Про це повідомляє оператор системи передачі електроенергії Литви Litgrid у Twitter.

"У зв'язку з цілеспрямованою руйнацією росією енергетичної інфраструктури України, компанії Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100000 євро для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів. Допомога буде надана через неурядову організацію Blue/Yellow", – йдеться у твіті.

Нагадаємо, з 10 жовтня росія здійснює атаки по території України з метою пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.