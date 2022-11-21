Литва наразі не буде передавати Україні комплекси NASAMS

Україна наразі не отримає від Литви зенітно-ракетний комплекс NASAMS, натомість українським військовим відправлять додаткові боєприпаси для німецької гаубиці PzH 2000.

Сьогодні під час засідання Ради державної оборони Литви обговорювалась подальша військова допомога Україні.

Після інциденту в Польщі з падінням ракети країна вирішила посилити власну протиповітряну оборону. Тому Вільнюс прискорює закупівлю засобів ППО, а також не буде передавати Україні комплекс NASAMS.

"Треба сказати про протиповітряну оборону, оскільки це дуже актуальне питання для регіону в цілому. Прийнято рішення, що ми повинні прискорити придбання додаткової системи ППО середньої дальності. Це було в наших планах, просто набагато пізніше", – пояснив міністр.

За його словами, Литва продовжить підтримувати Україну фінансово та у війському плані. Проте він не розкрив деталі майбутніх постачань.