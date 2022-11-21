Литва наразі не буде передавати Україні комплекси NASAMS
Україна наразі не отримає від Литви зенітно-ракетний комплекс NASAMS, натомість українським військовим відправлять додаткові боєприпаси для німецької гаубиці PzH 2000.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi.
Сьогодні під час засідання Ради державної оборони Литви обговорювалась подальша військова допомога Україні.
Після інциденту в Польщі з падінням ракети країна вирішила посилити власну протиповітряну оборону. Тому Вільнюс прискорює закупівлю засобів ППО, а також не буде передавати Україні комплекс NASAMS.
"Треба сказати про протиповітряну оборону, оскільки це дуже актуальне питання для регіону в цілому. Прийнято рішення, що ми повинні прискорити придбання додаткової системи ППО середньої дальності. Це було в наших планах, просто набагато пізніше", – пояснив міністр.
За його словами, Литва продовжить підтримувати Україну фінансово та у війському плані. Проте він не розкрив деталі майбутніх постачань.
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