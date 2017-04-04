Литва офіційно підтвердила свою участь у судовій тяганині із Газпромом
Як пише Прайм, про це повідомила у вівторок радник міністра енергетики Аурелія Верніцкайте.
"Так, Литва приєдналася до судовій скарзі Польщі у справі Opal. Що стосується Латвії, то нам нічого не відомо. Литва - приєдналася", - сказала Верніцкайте.
Раніше польське агентство PAP повідомило, що Литва і Латвія приєдналися до судовій скарзі Польщі у справі газопроводу Opal.
Як відомо, НАК "Нафтогаз України" також надіслав запит на долучення до справи за позовом PGNiG ST проти рішення щодо газопроводу OPAL.
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
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