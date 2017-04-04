Литва офіційно підтвердила свою участь у судовій тяганині із Газпромом

Литва долучилася до судового процесу за позовом Польщі до Газпрому у загальному суді ЄС через газопровід Opal.

Як пише Прайм, про це повідомила у вівторок радник міністра енергетики Аурелія Верніцкайте.

"Так, Литва приєдналася до судовій скарзі Польщі у справі Opal. Що стосується Латвії, то нам нічого не відомо. Литва - приєдналася", - сказала Верніцкайте.

Раніше польське агентство PAP повідомило, що Литва і Латвія приєдналися до судовій скарзі Польщі у справі газопроводу Opal.

Як відомо, НАК "Нафтогаз України" також надіслав запит на долучення до справи за позовом PGNiG ST проти рішення щодо газопроводу OPAL.