Литва офіційно стала членом "клубу багатих країн"
Договір про умови вступу було підписано генсеком ОЕСР і президентом Литви Далією Грібаускайте 30 травня 2018 року, пройшовши після цього ратифікацію в литовському Сеймі, повідомляють на сайті ОЕСР.
Інші балтійські країни вступили в ОЕСР раніше: Естонія - у 2010 році, Латвія - в 2016-му.
Нагадаємо, що Організація економічного співробітництва і розвитку - міжнародна організація, яка об'єднує найбільш економічно розвинених країн світу - більшість держав Європейського Союзу, США, Австралію, Корею, Японію та інші. Штаб-квартира розташована в Парижі (Франція).
Договір про ОЕСР було підписано 14 грудня 1960 року в Парижі, набув чинності 30 вересня 1961. Договір укладено з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і надання допомоги країнам, що розвиваються. ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації, в рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.
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