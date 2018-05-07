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Литва офіційно стала членом "клубу багатих країн"

Процес вступу Литви в ОЕСР зайняв близько трьох років
Литва з 5 липня стала повноправним, 36-м членом Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), відомої також під назвою "клуб багатих країн".
Литва офіційно стала членом "клубу багатих країн" Фото: news.mail.ru

Договір про умови вступу було підписано генсеком ОЕСР і президентом Литви Далією Грібаускайте 30 травня 2018 року, пройшовши після цього ратифікацію в литовському Сеймі, повідомляють на сайті ОЕСР.

Інші балтійські країни вступили в ОЕСР раніше: Естонія - у 2010 році, Латвія - в 2016-му.

Нагадаємо, що Організація економічного співробітництва і розвитку - міжнародна організація, яка об'єднує найбільш економічно розвинених країн світу - більшість держав Європейського Союзу, США, Австралію, Корею, Японію та інші. Штаб-квартира розташована в Парижі (Франція).

Договір про ОЕСР було підписано 14 грудня 1960 року в Парижі, набув чинності 30 вересня 1961. Договір укладено з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і надання допомоги країнам, що розвиваються. ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації, в рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.

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05 07 2018 18:34
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