Литва оприлюднила санкційний список росіян, яким заборонила в’їзд

Департамент міграції Литви оприлюднив список з 49-ти росіян, яким через порушення прав людини і відмивання грошей заборонений в'їзд до Литви.

Цей список був оприлюднений минулого тижня на підставі набуття чинності в Литві з 1 січня так званого "Закону Магнітського", повідомляє Delfi.

У списку, який викладений в інтернеті, значаться імена, прізвища, дати народження та громадянство.

Литовський Сейм прийняв "Закон Магнітського" в листопаді минулого року, цей правовий акт отримав свою назву за ім'ям убитого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів. Прихильники Магнітського стверджують, що відповідальність за його смерть несе влада Росії. Кремль ці звинувачення заперечує.

У списку значаться лідер Чечні Рамзан Кадиров, глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін і заступник голови Слідчого комітету МВС РФ генерал-майор Олег Логунов, який вів справу Магнітського.

Судді Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухнальов, Сергій Підопригора, які прийняли рішення по цій справі, керівники Податкової інспекції Москви, посадові особи, різні чиновники та інші особи теж є у списку. Аналогічні "закони Магнітського" прийняті в США, Канаді та Естонії.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло до санкційного "списку Магнітського" п'ять громадян Російської Федерації, зокрема і главу Чечні Рамзана Кадирова.