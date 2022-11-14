НОВИНИУкраїна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.
"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси", – написав він.
Анушаускас зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.
Нагадаємо, раніше в Україну з Литви прибули 13 генераторів.
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14 11 2022 15:20 МЕДІА
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