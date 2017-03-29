Литва планує зменшити кількість російської мови на телебаченні

Аналогічні поправки вносила в сейм минулого скликання президент Даля Грібаускайте, мотивуючи боротьбою з ворожою пропагандою, однак тоді поправки не були прийняті

Сейм Литви розпочав розгляд пропозиції, щоб не менше 90% програм ретрансльованих телеканалів було озвучено або забезпечено субтитрами на мовах Євросоюзу.

У вівторок в першому читанні парламент прийняв цю поправку, яка не стосується лише спеціалізованих (тематичних пакетів).

Аналогічні поправки вносила в сейм минулого скликання президент Даля Грібаускайте, мотивуючи боротьбою з ворожою пропагандою, однак тоді поправки не були прийняті. Про це повідомляє Delfi.lt.

Разом з тим у вівторок сейм не прийняв пропозицію про те, щоб більше половини телевізійного ефіру було віддано європейської продукції.

Консерватори стверджують, що кількість російської продукції на ТБ останнім часом помітно зросла. У 2007 році за один тиждень в січні литовські канали показали 79 годин російської продукції, в 2016 році - 151 годину, а цього року - 198 годин. Це переважно були створені в Росії телесеріали.

За словами авторів проекту, Росія вважає телебачення інструментом своєї "м'якої сили". Він особливо важливий в контексті інформаційної війни - формуючи через телепродукцію певні елементи ідентичності, Росія "прив'язує" людей, які дивляться таку продукцію, до своєї культурної та інформаційного простору.

Нагадаємо, в грудні у Литві заявили, що за кібератаками на урядові комп’ютери країни, вчиненими протягом двох останніх років, стоїть Росія.