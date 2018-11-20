Литва пригрозила покинути Інтерпол, якщо організацію очолить росіянин Прокопчук

Литва буде змушена розглянути можливість виходу з Інтерполу, якщо його головою буде обрано представника Росії Олександра Прокопчука.

Про це йдеться в ухваленій у вівторок литовським сеймом резолюції, передає "Інтерфакс-Україна".

За резолюцію проголосували 88 депутатів, проти - жодного, семеро утрималися.

"Якщо Прокопчука буде обрано головою Інтерполу, то Литва разом з іншими демократичними країнами повинна буде негайно розглянути можливість виходу з цієї організації", - йдеться у документі.

МВС Литви також заявило, що Вільнюс буде прагнути до того, щоб головою Інтерполу не обрали Прокопчука.

Як відомо, 21 листопада обиратимуть очільника Інтерполу.

Інтерпол – міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.

Необхідність у виборах нового керівника виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.

За інформацією британської газети The Times, новим главою Інтерполу, імовірно, оберуть віце-президента організації Олександра Прокопчука.

На думку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, перспектива для Росії очолити Інтерпол – це "гібридна загроза для всього світу". Міністр заявив, що Україна може призупинити членство в Міжнародній організації кримінальної поліції, якщо її очолить росіянин.