Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Литва припинила мовлення російського телеканалу через підбурювання до війни

Увагу комісії привернули коментарі, зроблені в програмі "Право знать" 10 червня депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським
Литва на півроку припинила ретрансляцію російського телеканалу "ТВЦi Литва", що належить російській державній телекомпанії "ТВ Центр" за підбурювання до війни і розпалювання ненависті.
Литва припинила мовлення російського телеканалу через підбурювання до війни Фото: news.mail.ru

"Литовська комісія з радіо і ТБ (ЛКРТБ) прийняла рішення зупинити ретрансляцію два тижні тому, констатувавши, що порушення на цьому телеканалі повторюються, а застосовані раніше санкції не дали результатів. Це рішення комісії санкціонував Вільнюський окружний адміністративний суд", - повідомляє портал Delfi.

Увагу комісії привернули коментарі, зроблені в програмі "Право знать" 10 червня депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським, які, як встановила комісія, підбурювали до війни, розпалювали ненависть і нетерпимість між народами.

Жириновський говорив про окупацію України і Придністров'я. Представники телеканалу, які надіслали письмові роз'яснення та брали участь у засіданні комісії, порушення не визнали.

Литва за порушення почала обмежувати трансляції російських каналів з 2014 року, після анексії Криму і початку війни на Донбасі.

Ретрансляцію ТВЦi цього року вже зупиняли на місяць - у квітні ЛКРТБ встановила, що в програмі "В центре событий с Анной Прохоровой" про події 13 січня 1991 року в Литві була подана наклепницька інформація про країну.

Нагадаємо, що через декілька місяців по всій лінії розмежування на Донбасі встановлять системи, здатні блокувати проросійські канали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2017 18:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.