Литва припинила мовлення російського телеканалу через підбурювання до війни

Литва на півроку припинила ретрансляцію російського телеканалу "ТВЦi Литва", що належить російській державній телекомпанії "ТВ Центр" за підбурювання до війни і розпалювання ненависті.

"Литовська комісія з радіо і ТБ (ЛКРТБ) прийняла рішення зупинити ретрансляцію два тижні тому, констатувавши, що порушення на цьому телеканалі повторюються, а застосовані раніше санкції не дали результатів. Це рішення комісії санкціонував Вільнюський окружний адміністративний суд", - повідомляє портал Delfi.

Увагу комісії привернули коментарі, зроблені в програмі "Право знать" 10 червня депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським, які, як встановила комісія, підбурювали до війни, розпалювали ненависть і нетерпимість між народами.

Жириновський говорив про окупацію України і Придністров'я. Представники телеканалу, які надіслали письмові роз'яснення та брали участь у засіданні комісії, порушення не визнали.

Литва за порушення почала обмежувати трансляції російських каналів з 2014 року, після анексії Криму і початку війни на Донбасі.

Ретрансляцію ТВЦi цього року вже зупиняли на місяць - у квітні ЛКРТБ встановила, що в програмі "В центре событий с Анной Прохоровой" про події 13 січня 1991 року в Литві була подана наклепницька інформація про країну.

Нагадаємо, що через декілька місяців по всій лінії розмежування на Донбасі встановлять системи, здатні блокувати проросійські канали.