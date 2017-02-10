Литва припинила мовлення російського телеканалу через підбурювання до війни
"Литовська комісія з радіо і ТБ (ЛКРТБ) прийняла рішення зупинити ретрансляцію два тижні тому, констатувавши, що порушення на цьому телеканалі повторюються, а застосовані раніше санкції не дали результатів. Це рішення комісії санкціонував Вільнюський окружний адміністративний суд", - повідомляє портал Delfi.
Увагу комісії привернули коментарі, зроблені в програмі "Право знать" 10 червня депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським, які, як встановила комісія, підбурювали до війни, розпалювали ненависть і нетерпимість між народами.
Жириновський говорив про окупацію України і Придністров'я. Представники телеканалу, які надіслали письмові роз'яснення та брали участь у засіданні комісії, порушення не визнали.
Литва за порушення почала обмежувати трансляції російських каналів з 2014 року, після анексії Криму і початку війни на Донбасі.
Ретрансляцію ТВЦi цього року вже зупиняли на місяць - у квітні ЛКРТБ встановила, що в програмі "В центре событий с Анной Прохоровой" про події 13 січня 1991 року в Литві була подана наклепницька інформація про країну.
Нагадаємо, що через декілька місяців по всій лінії розмежування на Донбасі встановлять системи, здатні блокувати проросійські канали.
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