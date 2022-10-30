Литва відремонтує 12 німецьких гаубиць для ЗСУ

Наразі дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже прямують до України, ще дві – везуть до Литви на ремонт.

Литва планує відремонтувати для Збройних сил України щонайменше 12 німецьких самохідних артилерійських установок PzH2000. Про це напередодні повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його даними, зараз дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже прямують до України, ще дві – везуть до Литви на ремонт

"Очікується, що в Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - заявив Анушаускас.

Раніше повідомлялось, що Литва направила в Україну обладнання для ремонту електропідстанцій та газопроводів.