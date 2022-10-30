НОВИНИНаразі дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже прямують до України, ще дві – везуть до Литви на ремонт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва відремонтує 12 німецьких гаубиць для ЗСУ
Самохідна гаубиця PzH 2000. Фото: goodfon.ru
Литва планує відремонтувати для Збройних сил України щонайменше 12 німецьких самохідних артилерійських установок PzH2000. Про це напередодні повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
За його даними, зараз дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже прямують до України, ще дві – везуть до Литви на ремонт
"Очікується, що в Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - заявив Анушаускас.
Раніше повідомлялось, що Литва направила в Україну обладнання для ремонту електропідстанцій та газопроводів.
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30 10 2022 15:51 МЕДІА
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