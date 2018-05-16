Литва введе квоти на іноземних працівників через зростання міграції з України
"Може початися процес витіснення з ринку праці наших громадян, оскільки це більш дешева робоча сила", - заявив після засідання уряду віце-канцлер Дейвідас Матульоніс, повідомляє портал Delfi.
Він зазначив, що зараз це питання найбільш актуальне через зростання кількості українських водіїв і будівельників.
Квоти не будуть діяти у відношенні фахівців з високою кваліфікацією.
За встановлення квот буде відповідати Міністерство соціального захисту та праці, також планується залучити експертів з Центру науково-дослідного моніторингу та аналізу. Конкретні пропозиції будуть висунуті до жовтня.
Нагадаємо, що у 2017 році Литва видала 34,5 тис трудових віз або дозволів на проживання на підставі наявності робочого місця. З них приблизно 20 тис документів отримали громадяни України.
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