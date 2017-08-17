Литва видала США свого громадянина, який ошукав компанії Facebook і Google на 120 млн доларів

Литва видала США свого громадянина Евалдаса Римашаускаса, який звинувачується в тому, що з допомогою сфальсифікованих електронних листів обманом виманив у американських компаній інформаційних технологій Facebook і Google понад 100 млн доларів.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Бюро кримінальної поліції Литви.

"Процедура передачі була проведена після винесення в п'ятницю Апеляційним судом Литви (АСЛ) вердикту про те, що громадянин Литви повинен бути виданий США", - йдеться в повідомленні.

Як стверджує АСЛ, Римашаускас звинувачується в тому, що обманом виманив у Facebook 98,88 млн доларів, а в Google - 23,23 млн доларів.

АСЛ підкреслив, що не дає оцінку обставинам злочину і доказам вини, а "повинен довіряти інформації, яку вказала судова інстанція держави, що звернулася з проханням про видачу особи".

Звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і крадіжку ідентичності пред'явив Римашаускасу Суд присяжних Південного округу Нью-Йорку.

За два перших злочини затриманому загрожує позбавлення волі на термін до 20 років.

Римашаускас був затриманий на прохання США в Литві 16 березня 2017 року і весь час перебував під арештом.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Майже 10 тисяч доларів, які на рахунок хакерів поклали жертви вірусу Petya, були просто перераховані на інших рахунок криптовалюти. Однак два платежі з цієї суми по 260 доларів пішли на рахунки двох інтернет-сайтів: Pastebin і DeepPaste.