Литва видала США свого громадянина, який ошукав компанії Facebook і Google на 120 млн доларів
Про це повідомляє Delfi з посиланням на Бюро кримінальної поліції Литви.
"Процедура передачі була проведена після винесення в п'ятницю Апеляційним судом Литви (АСЛ) вердикту про те, що громадянин Литви повинен бути виданий США", - йдеться в повідомленні.
Як стверджує АСЛ, Римашаускас звинувачується в тому, що обманом виманив у Facebook 98,88 млн доларів, а в Google - 23,23 млн доларів.
АСЛ підкреслив, що не дає оцінку обставинам злочину і доказам вини, а "повинен довіряти інформації, яку вказала судова інстанція держави, що звернулася з проханням про видачу особи".
Звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і крадіжку ідентичності пред'явив Римашаускасу Суд присяжних Південного округу Нью-Йорку.
За два перших злочини затриманому загрожує позбавлення волі на термін до 20 років.
Римашаускас був затриманий на прохання США в Литві 16 березня 2017 року і весь час перебував під арештом.
Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.
Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.
Майже 10 тисяч доларів, які на рахунок хакерів поклали жертви вірусу Petya, були просто перераховані на інших рахунок криптовалюти. Однак два платежі з цієї суми по 260 доларів пішли на рахунки двох інтернет-сайтів: Pastebin і DeepPaste.
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