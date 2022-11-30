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Литва виділила ще 13 млн євро для України

Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.
Литва виділила ще 13 млн євро для України Джерело: ukrinform

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України", - йдеться у повідомленні.

Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші:

5 млн євро до фонду Світового банку для України;

4 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України;

2 мільйони євро для українських біженців війни в Молдові;

2 млн євро ініціативі "Зерна з України".

Нагадаємо, що Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

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30 11 2022 21:22
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