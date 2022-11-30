НОВИНИУряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва виділила ще 13 млн євро для України
Джерело: ukrinform
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України", - йдеться у повідомленні.
Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші:
5 млн євро до фонду Світового банку для України;
4 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України;
2 мільйони євро для українських біженців війни в Молдові;
2 млн євро ініціативі "Зерна з України".
Нагадаємо, що Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.
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30 11 2022 21:22 МЕДІА
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