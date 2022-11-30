Литва виділила ще 13 млн євро для України

Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Джерело: ukrinform

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. "Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України", - йдеться у повідомленні. Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші: 5 млн євро до фонду Світового банку для України; 4 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України; 2 мільйони євро для українських біженців війни в Молдові; 2 млн євро ініціативі "Зерна з України". Нагадаємо, що Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

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