Литва висунула на "Оскар" фільм про події в зоні АТО
Драма режисера Шарунаса Бартаса розповідає історію литовця, який доправляє на Донбас гуманітарну допомогу для українських військових. Там чоловік упритул бачить війну і намагається її осмислити.
Фільм знятий у співпраці Литви, України, Франції та Польщі, повідомляє Londonietė.
У створенні стрічки брали участь українські кінокомпанії "Інсайт Медіа" і "Тато Фільм" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Литовського кіноцентру.
В українському кінопрокаті "Іній" з'явиться 5 жовтня.
Нагадаємо, 24 січня Американська академія кінематографічних мистецтв оголосила номінантів кінопремії Оскар-2016. Американська кіноакадемія визнала драму "Місячне сяйво" найкращим фільмом 2016 року
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