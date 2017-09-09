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Литва висунула на "Оскар" фільм про події в зоні АТО

Фільм розповідає історію литовця, який доправляє на Донбас гуманітарну допомогу для українських військових
Оскарівський комітет Литви висунув на здобуття премії Американської академії кіномистецтва стрічку "Іній" про події у зоні АТО на cході України.
Литва висунула на "Оскар" фільм про події в зоні АТО Фото: hollywoodreporter.com

Драма режисера Шарунаса Бартаса розповідає історію литовця, який доправляє на Донбас гуманітарну допомогу для українських військових. Там чоловік упритул бачить війну і намагається її осмислити.

Фільм знятий у співпраці Литви, України, Франції та Польщі, повідомляє Londonietė.

У створенні стрічки брали участь українські кінокомпанії "Інсайт Медіа" і "Тато Фільм" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Литовського кіноцентру.

В українському кінопрокаті "Іній" з'явиться 5 жовтня.

Нагадаємо, 24 січня Американська академія кінематографічних мистецтв оголосила номінантів кінопремії Оскар-2016. Американська кіноакадемія визнала драму "Місячне сяйво" найкращим фільмом 2016 року

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09 09 2017 21:50
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