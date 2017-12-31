Литва з нового року заборонить вживати і купувати алкоголь молоді до 20 років

Крім того, з 1 січня 2018 року змінюється також час продажу алкоголю

З 1 січня вживати і купувати алкоголь в Литві на законних підставах зможуть лише особи cтарші 20 років.

Як повідомляє Delfi, з нового року в Литві набирає чинності закон, що обмежує продаж алкоголю. Зокрема, 18-ти і 19-річні, які дотепер могли купувати алкоголь, повинні будуть дочекатись свого 20-річчя.

Крім того, з 1 січня 2018 року змінюється також час продажу алкоголю. Відтепер його будуть продавати з 10 до 20 години в робочі дні та з 10 до 15 години у неділю.

Нагадаємо, у січні-вересні 2017 року українські поліцейські зафіксували 88 тис. випадків водіння в нетверезому стані.