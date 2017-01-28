ПОЛІТИКА НОВИНИУ 2016 році Литва поставила Україні 146 крупнокаліберних кулеметів, вироблених ще в часи СРСР.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва за рік поставила в Україну 146 радянських кулеметів
Кулемети використовуються у протистоянні з проросійськими бойовиками на Донбасі
Фото: gunsite.narod.ru
Про це свідчать дані у базі ООН про глобальну торгівлю зброєю, повідомляє "Укрінформ".
Зокрема, у розділі "Експорт легкої зброї" вказано, що Литва доставила в Україну 60 великокаліберних кулеметів Володимирова і 86 кулеметів Дехтярьва-Шпагіна.
Ці кулемети перебувають на озброєнні Збройних сил України і використовуються у протистоянні російській агресії на Донбасі.
Нагадаємо, що держсекретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фаллон під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що Велика Британія планує послідовно збільшувати військово-технічну допомогу Україні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 01 2017 12:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: