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Литва за рік поставила в Україну 146 радянських кулеметів

Кулемети використовуються у протистоянні з проросійськими бойовиками на Донбасі
У 2016 році Литва поставила Україні 146 крупнокаліберних кулеметів, вироблених ще в часи СРСР.
Литва за рік поставила в Україну 146 радянських кулеметів Фото: gunsite.narod.ru

Про це свідчать дані у базі ООН про глобальну торгівлю зброєю, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, у розділі "Експорт легкої зброї" вказано, що Литва доставила в Україну 60 великокаліберних кулеметів Володимирова і 86 кулеметів Дехтярьва-Шпагіна.

Ці кулемети перебувають на озброєнні Збройних сил України і використовуються у протистоянні російській агресії на Донбасі.

Нагадаємо, що держсекретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фаллон під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що Велика Британія планує послідовно збільшувати військово-технічну допомогу Україні.

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28 01 2017 12:38
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