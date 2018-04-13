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Литва закликає міжнародних партнерів збільшити допомогу Україні

"Ми будемо надалі допомагати Україні, щоб вона по праву посіла своє місце в європейській сім'ї", - сказав міністр оборони Литви Раймондас Каробліс
Литва закликає міжнародних партнерів збільшити допомогу офіційному Києву.
Литва закликає міжнародних партнерів збільшити допомогу Україні Фото: news.mail.ru

В Литві згодні з оцінкою поточної ситуації, яку дає Україна і добре обізнані щодо цифр військового нарощування Росії на українському кордоні, - заявив литовський міністр національної оборони Раймондас Каробліс на XI Київському безпековому форумі, інформує "Дзеркало тижня".

Каробліс зазначив, що Європа "не відразу усвідомила всю серйозність викликів з боку Росії".

"Але добра новина в тому, що Захід вже сформував солідарність і єдність щодо Росії. У рамках НАТО я вже не є єдиною людиною, яка говорить про погрози з боку Росії", - сказав він.

За словами Каробліса, для країн Альянсу важливо зберігати єдність у питаннях обмежувальних заходів проти РФ.

"Росія хоче тримати Україну в сфері свого впливу і відрізати її від євроатлантичного курсу. Але це не вдається. Український народ показав свою стійкість, як нація, яка вибрала свободу", - сказав литовський міністр.

Каробліс також закликав українську владу продовжити реформи і зміцнення ЗСУ.

При цьому він зазначив: "У світі є деяке розчарування темпом реформ і боротьби з корупцією".

Проте міністр оборони закликав країни Європи збільшити допомогу Україні і привітав рішення США про надання летального озброєння.

"Ми будемо надалі допомагати Україні, щоб вона по праву зайняла своє місце в європейській сім'ї. Це в інтересах не тільки Литви, але й усього євроатлантичного співтовариства", - підкреслив Каробліс.

Раніше, сенатор США після візиту на Донбас анонсував надання Україні снайперських комплексів.

Нагадаємо, що глава українського Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.

 

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13 04 2018 13:56
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