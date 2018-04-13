Литва закликає міжнародних партнерів збільшити допомогу Україні

"Ми будемо надалі допомагати Україні, щоб вона по праву посіла своє місце в європейській сім'ї", - сказав міністр оборони Литви Раймондас Каробліс

Литва закликає міжнародних партнерів збільшити допомогу офіційному Києву.

В Литві згодні з оцінкою поточної ситуації, яку дає Україна і добре обізнані щодо цифр військового нарощування Росії на українському кордоні, - заявив литовський міністр національної оборони Раймондас Каробліс на XI Київському безпековому форумі, інформує "Дзеркало тижня".

Каробліс зазначив, що Європа "не відразу усвідомила всю серйозність викликів з боку Росії".

"Але добра новина в тому, що Захід вже сформував солідарність і єдність щодо Росії. У рамках НАТО я вже не є єдиною людиною, яка говорить про погрози з боку Росії", - сказав він.

За словами Каробліса, для країн Альянсу важливо зберігати єдність у питаннях обмежувальних заходів проти РФ.

"Росія хоче тримати Україну в сфері свого впливу і відрізати її від євроатлантичного курсу. Але це не вдається. Український народ показав свою стійкість, як нація, яка вибрала свободу", - сказав литовський міністр.

Каробліс також закликав українську владу продовжити реформи і зміцнення ЗСУ.

При цьому він зазначив: "У світі є деяке розчарування темпом реформ і боротьби з корупцією".

Проте міністр оборони закликав країни Європи збільшити допомогу Україні і привітав рішення США про надання летального озброєння.

"Ми будемо надалі допомагати Україні, щоб вона по праву зайняла своє місце в європейській сім'ї. Це в інтересах не тільки Литви, але й усього євроатлантичного співтовариства", - підкреслив Каробліс.

Раніше, сенатор США після візиту на Донбас анонсував надання Україні снайперських комплексів.