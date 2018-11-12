Литва закликала країни Європи розширити санкції проти Росії

Сейм Литви 10 грудня ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликав європейські країни "змінити стратегію Заходу щодо стримування російської агресії".

За документ проголосували 79 депутатів, двоє утрималися, повідомляє "Громадське".

Замість того, щоб запроваджувати точкові санкції за окремі інциденти, литовські парламентарі пропонують висунути Росії список вимог, за невиконання яких їй загрожуватимуть "більш ефективні і широкі санкції".

"Російська Федерація навмисно робить послідовні, руйнівні і агресивні дії проти України, Європейського союзу і НАТО, їхніх держав-членів і критиків Кремля, і перейшла "червону лінію" в Керченському конфлікті", — йдеться у резолюції.

Депутати литовського сейму пропонують пред’явити Росії такі вимоги:

терміново передати Керченську протоку Організації Об’єднаних Націй;

передати контролю над окупованими і контрольованими російською стороною територіями миротворчій місії ООН;

звільнити всіх українських політв’язнів і військовополонених.

Якщо Росія проігнорує ці вимоги найближчим часом, литовські депутати пропонують «ввести всеосяжні санкції, зокрема, в російському газовому, нафтовому і фінансовому секторах, включно з видаленням її із системи SWIFT».

Нагадаємо, що Литва запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.

Також Литва стала першою країною-членом НАТО, яка вирішила запровадити санкції щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України в Керченській протоці. Вона заборонила в'їзд у країну 20-ом громадянам РФ.