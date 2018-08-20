Литва закликала Росію звільнити Сенцова і всіх українських політв’язнів

"Завтра виповнюється 100 днів з початку голодування Олега Сенцова

Литва закликала Росію звільнити з в’язниці українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

"Завтра виповнюється 100 днів з початку голодування Олега Сенцова в російській в'язниці. Олег знаходиться на межі життя і смерті. Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину та решту політичних в'язнів України", - написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Нагадаємо, що в Німеччині біля замку Мезерберґ під Берліном, у якому зустрічалися президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель, 18 серпня влаштували пікет на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.