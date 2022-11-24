Литва затвердила гарантію у 13 млн євро для Єврокомісії на допомогу Україні
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Delfi.
Міністерство фінансів Литви виділило 12,97 мільйона євро гарантії під виняткову макрофінансову допомогу Україні. Після затвердження гарантії литовський міністр фінансів підпише угоду з ЄК.
Рішення Європарламенту та Ради ЄС передбачає, що Європейський союз надає Україні виняткову допомогу, яка допоможе стабілізувати фінансове становище країни, зміцнити її стійкість, сприятиме стійкості державного боргу та здатності виконувати фінансові зобов'язання.
Загальний резервний фонд підкріплюється гарантіями держав-членів та спеціальними резервами. Частка Литви у гарантії становить 12,97 мільйона євро.
Нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік.
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