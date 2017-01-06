Любомира Гузара поховають 5 червня
Архієрейська божественна літургія відбудеться об 11:00 у патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, повідомляє сайт УГКЦ.
Також сьогодні, 1 червня, о 10.00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (вул. Микільсько-Слобідська, 5, м. Київ) Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, зробить офіційну заяву з приводу смерті Блаженнішого Любомира (Гузара).
Окрім того, буде повідомлено розпорядок похоронних богослужінь.
Нагадаємо, в середу, 31 травня, на 85-му році життя після важкої хвороби помер колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар.
Четвер, 1 червня, оголошено у Львові днем жалоби в зв'язку зі смертю колишнього глави Української греко-католицької Церкви єпископа Любомира Гузара.
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