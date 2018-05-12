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Людей в інвалідних візках прирівняють до велосипедистів

Людей, які пересуваються в інвалідних колясках по тротуару, законодавчо прирівняють до пішоходів, а якщо вони рухаються по проїзній частині - до велосипедистів
Людей, які пересуваються в інвалідних колясках по тротуару, законодавчо прирівняють до пішоходів, а якщо вони рухаються по проїжджій частині - до велосипедистів.
Людей в інвалідних візках прирівняють до велосипедистів Фото: invalids-love.ucoz.ru

Такі зміни передбачає законопроект № 7486 "Про внесення змін до Закону "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які пересуваються в кріслах колісних", прийнятий 4 грудня за основу Верховною Радою.

Закон "Про дорожній рух" пропонується доповнити новою статтею, яка визначає основні права та обов'язки осіб, які пересуваються в інвалідних візках. Таким особам буде гарантоване право:

- рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода;

- надається перевага при перетинанні проїжджої частини у позначених пішохідних переходах;

- їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччю в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі;

- поворот ліворуч і розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині.

При цьому вони зобов'язані використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла. Заборонено перевозити вантажі, що заважають керуванню; буксирувати причепи; перевозити пасажирів.

Інвалідні візки мають бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи на узбіччі - зовнішніми світловими приладами.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон № 7537, яким розширила перелік дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

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05 12 2018 10:52
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