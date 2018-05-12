Людей в інвалідних візках прирівняють до велосипедистів
Такі зміни передбачає законопроект № 7486 "Про внесення змін до Закону "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які пересуваються в кріслах колісних", прийнятий 4 грудня за основу Верховною Радою.
Закон "Про дорожній рух" пропонується доповнити новою статтею, яка визначає основні права та обов'язки осіб, які пересуваються в інвалідних візках. Таким особам буде гарантоване право:
- рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода;
- надається перевага при перетинанні проїжджої частини у позначених пішохідних переходах;
- їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччю в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі;
- поворот ліворуч і розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині.
При цьому вони зобов'язані використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла. Заборонено перевозити вантажі, що заважають керуванню; буксирувати причепи; перевозити пасажирів.
Інвалідні візки мають бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи на узбіччі - зовнішніми світловими приладами.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон № 7537, яким розширила перелік дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
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