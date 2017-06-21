Хокінг радить людству почати міграцію з Землі в найближчі 30 років

На думку вченого, людству загрожує загибель, а знищення планети це всього лише питання часу

Відомий науковець Стівен Хокінг заявив про те, що людство повинно почати міграцію з Землі в найближчі 30 років для того, щоб уникнути загроз, які несуть з собою перенаселення і зміни клімату.

"Я переконаний, що нам необхідно залишити Землю, оскільки вона стає занадто маленькою для нас, наші фізичні ресурси зникають з лякаючою швидкістю. Ми принесли нашій планеті подарунок у вигляді змін клімату, підвищення температури, зникнення полярних шапок, вирубки лісів і зникнення видів тварин", - наводить The Telegraph слова Хокінга.

За його словами, коли в минулому людство стикалося з подібними проблемами, воно шукало нові регіони для колонізації.

Хокінг наголошує, що найбільш сприятливими місцями для створення колоній є Місяць і Марс. При цьому, створити базу на Місяці можна вже протягом 30 років, а на Марсі – 50.

Крім того, він розглядає можливість колонізації за межами Сонячної системи, в системі Альфа Центавра, де може існувати придатна для життя планета Proxima B.

Нагадаємо, що Стівен Хокінг, засновник Facebook Марк Цукерберг і російський бізнесмен Юрій Мільнер планують відправити зонд за межі Сонячної системи для пошуку позаземного життя.

Відзначимо, що нещодавно, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що за сучасних технологій квиток на Марс буде коштувати близько 10 мільярдів доларів, однак на думку мільярдера знизити ціну можна буде до 200 тисяч.