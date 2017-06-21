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Хокінг радить людству почати міграцію з Землі в найближчі 30 років

На думку вченого, людству загрожує загибель, а знищення планети це всього лише питання часу
Відомий науковець Стівен Хокінг заявив про те, що людство повинно почати міграцію з Землі в найближчі 30 років для того, щоб уникнути загроз, які несуть з собою перенаселення і зміни клімату.
Хокінг радить людству почати міграцію з Землі в найближчі 30 років Стівен Хокінг. Фото: telegraph.co.uk

"Я переконаний, що нам необхідно залишити Землю, оскільки вона стає занадто маленькою для нас, наші фізичні ресурси зникають з лякаючою швидкістю. Ми принесли нашій планеті подарунок у вигляді змін клімату, підвищення температури, зникнення полярних шапок, вирубки лісів і зникнення видів тварин", - наводить The Telegraph слова Хокінга.

За його словами, коли в минулому людство стикалося з подібними проблемами, воно шукало нові регіони для колонізації.

Хокінг наголошує, що найбільш сприятливими місцями для створення колоній є Місяць і Марс. При цьому, створити базу на Місяці можна вже протягом 30 років, а на Марсі – 50.

Крім того, він розглядає можливість колонізації за межами Сонячної системи, в системі Альфа Центавра, де може існувати придатна для життя планета Proxima B.

Нагадаємо, що Стівен Хокінг, засновник Facebook Марк Цукерберг і російський бізнесмен Юрій Мільнер планують відправити зонд за межі Сонячної системи для пошуку позаземного життя.

Відзначимо, що нещодавно, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що за сучасних технологій квиток на Марс буде коштувати близько 10 мільярдів доларів, однак на думку мільярдера знизити ціну можна буде до 200 тисяч.

Довідка: Альфа Центавра - зоряна система з трьох зір у сузір'ї Центавра, найближча до Сонячної система, до неї близько 4 світлових років шляху (Проксима Центавра, найближча до нас зоря, входить у цю систему). Існує імовірність, що в системі Альфа Центавра можуть бути населені планети. Сучасні космічні апарати здатні дістатися до Альфи Центавра за 30 тис. років.

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21 06 2017 12:19
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