Люди Димінського виходили на матір загиблої з натяком домовитися, - Геращенко

Радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що люди Петра Димінського, якого підозрюють в смертельному ДТП, виходили на матір загиблої з натяком домовитися.

"Експерти вивчають речі, вилучені в домівці галицького олігарха Петра Димінского, на предмет ДНК. На це потрібен час - ще тиждень-два", - сказав Геращенко, інформує "Високий Замок".

Взяти зразки ДНК від самого Петра Димінського не можуть, бо він одразу після ДТП виїхав у Швейцарію. На неодноразові заклики столичних високопосадовців повернутися і добровільно здати ДНК не реагує. Тим часом саме Димінського родичі й очевидці звинувачують у загибелі молодої жінки, стверджують, що він був за кермом “Мерседеса”-вбивці.

"Люди Димінського виходили на матір загиблої з натяком на те, що добре б домовитися, - розповів Геращенко. - Але сім’я цього не афішує. Вважаю це неправильним. Наскільки я розумію, Димінський сидить за кордоном і намагається домовитися з сім’єю. Навіть якщо це станеться, поліція і прокуратура все одно робитиме все по закону”.

Брат загиблої Степан Мацевко прокоментував цю інформацію для “Високого Замку”: "Не знаю, чи це можна вважати “виходом на нас”… Але був представник нібито від Димінського. Він сказав, мовляв, вони свою справу будуть вирішувати однозначно. Тобто будуть доводити, що за кермом був не Димінський. А ви, мовляв, якщо хочете - приймайте від нас допомогу, хочете - не приймайте. Ми відмовилися приймати допомогу. Чекаємо результатів експертизи”.

Нагадаємо, що ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Охоронцю бізнесмена Петра Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного захисту з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.