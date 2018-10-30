Люди перекрили Харківське шосе в Києві: близько двох тисяч місцевих мешканців залишилися без світла
Як повідомляє "Громадське", кілька десятків людей перекрили вулицю і вони збираються продовжувати протест.
У будинку, який відключили від електроенергії об 11 ранку у вівторок, 30 жовтня, живуть близько 2 тис. людей.
"Перекрили дорогу, бо відключили електропостачання, це житловий комплекс, в який входить будинок 19А, де розташовані 760 квартир. Поверховість будинку – 35 поверхів. Люди не мають змоги не приготувати поїсти", – розповів місцевий мешканець Вадим.
За його словами, будинок відключили за борги ДТЕК Київські електромережі у розмірі 2,7 млн грн.
"Ми продовжимо цю акцію, поки до нас не приїде представник влади, представник ДТЕК Київські електромережі і поки не буде відновлене електропостачання", – додав він.
Мешканці пропускають карети швиких, звичайні авто вимушені розвертатися, через що виникають сварки. На місце прибули представники поліції.
"Поліція тут для того, аби не було конфліктів, і все було в межах законодавства", – зазначив представник патрульних.
Також мешканці не пропускають громадський транспорт. Водій однієї з маршруток вирішив об'їхати перекриту дорогу по колії трамваю. Йому допомогли пасажири цієї маршрутки.
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