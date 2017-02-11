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Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть, – міністр

Ващиковський розмірковує над тим, чи варто рекомендувати візит президента Польщі в Україну
Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в'їхати до країни.
Люди, що вдягають форму СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть, – міністр Фото: rbc.ua

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський. За його словами, Україна і Польща "Мають різні концепції поєднання", повідомляє Onet.pl.

"Ми усвідомлюємо, наскільки важлива для нас Україна з точки зору геополітики, але українці, знаючи про це значення своєї країни для нашої безпеки, вважають, що у такому разі питання, які нас розділяють, зокрема історичні, повинні зійти на другий, третій план", - сказав міністр.

"Зараз ми запускаємо процедури, які не допускатимуть людей, що демонструють вкрай антипольські позиції, на територію  Польщі.  Люди, які демонстративно носять мундири СС "Галичина", до Польщі не в’їдуть", - наголосив Ващиковський.

Він відзначив, що мова також йде про тих, хто перешкоджає відновленню польських місць пам'яті.

"Ті особи, які демонструють і використовують адміністративні інструменти проти Польщі, також зіткнуться з наслідками", - зазначив Ващиковський.

Також, за його словами, в нинішніх умовах він ще розмірковує над тим, чи варто рекомендувати візит президента Польщі в Україну.

Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський розповів, що Польща чекає можливості відновити дискусію про УПА, але як і раніше готова співпрацювати і підтримувати Україну.

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02 11 2017 13:18
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