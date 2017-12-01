Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Люди в анексованому Криму стають все більш безправними, – Human rights watch

З початку взяття під контроль Росією півострова ситуація з правами людини там дуже сильно погіршилася
З моменту окупації Криму Російською Федерацією ситуація з правами людини на півострові погіршилася.
Люди в анексованому Криму стають все більш безправними, – Human rights watch

Про це йдеться у всесвітній доповіді міжнародної правозахисної організації Human rights watch за 2017 рік, про що заявила її представник в Україні Тетяна Купер в ході презентації доповіді в четвер в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З початку взяття під контроль Росією півострова ситуація з правами людини там дуже сильно погіршилася", - сказала вона.

Купер зазначила, що, незважаючи на те, що представники Human rights watch не змогли відвідати Крим, ситуацію з правами людини на півострові вони відстежують "дуже близько".

"Ми висловлюємо величезну заклопотаність фактом переслідування кримських татар за їх мирний протест проти окупації Криму", - сказала Купер.

За її словами, в доповіді наголошується, що кримські татари піддаються з боку окупаційної влади утисків, кримінальним переслідуванням за свої дії, коли виступають проти окупації і говорять про порушення територіальної цілісності України.

За словами Купер, в доповіді знайшли відображення конкретні факти утисків кримських татар на півострові.

Як відомо, 12 січня стало відомо, що кримчанам, фігурантам справи "Хізб-ут Тахрір", закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".

Нагадаємо, 22 грудня було створено трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи за позовом України до Росії.

Україна продовжує підготовку шостого позову до Російської Федерації у Європейський суд з прав людини, що стосується подій на Донбасі та у Криму в період 2015-2016 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2017 20:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat