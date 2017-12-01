Люди в анексованому Криму стають все більш безправними, – Human rights watch
Про це йдеться у всесвітній доповіді міжнародної правозахисної організації Human rights watch за 2017 рік, про що заявила її представник в Україні Тетяна Купер в ході презентації доповіді в четвер в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"З початку взяття під контроль Росією півострова ситуація з правами людини там дуже сильно погіршилася", - сказала вона.
Купер зазначила, що, незважаючи на те, що представники Human rights watch не змогли відвідати Крим, ситуацію з правами людини на півострові вони відстежують "дуже близько".
"Ми висловлюємо величезну заклопотаність фактом переслідування кримських татар за їх мирний протест проти окупації Криму", - сказала Купер.
За її словами, в доповіді наголошується, що кримські татари піддаються з боку окупаційної влади утисків, кримінальним переслідуванням за свої дії, коли виступають проти окупації і говорять про порушення територіальної цілісності України.
За словами Купер, в доповіді знайшли відображення конкретні факти утисків кримських татар на півострові.
Як відомо, 12 січня стало відомо, що кримчанам, фігурантам справи "Хізб-ут Тахрір", закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".
Нагадаємо, 22 грудня було створено трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи за позовом України до Росії.
Україна продовжує підготовку шостого позову до Російської Федерації у Європейський суд з прав людини, що стосується подій на Донбасі та у Криму в період 2015-2016 років.
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