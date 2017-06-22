Людина Ляшка може отримати 400 га під видобуток буршитину, - ЗМІ

Компанія екс-помічника лідера Радикальної партії Олега Ляшка "Екологічні технології та будівництво" перебуває у процесі отримання більше 400 гектарів в селі Білка Житомирської області під видобуток бурштину.

Щоб отримати землю, приватна компанія гарантувала чималі інвестиції у село – 5 мільйонів гривень на рік на фінансування соціальних проектів, - йдеться у розслідуванні програми "Слідство.інфо".

Водночас журналісти зафіксували повний текст соціальної угоди сільської громади з товариством, яку лобіював сільський голова Віталій Уманець.

"Як бачимо, громаді гарантують лише сто тисяч гривень. Обіцяні ж 5 мільйонів на рік фірма інвестує у Білку з прибутків на території села, якщо такі звичайно будуть", - сказано у сюжеті.

Вищезгадану соціальну угоду із "Екотехбудом" саме у такому вигляді білчани погодили на зборах села. Щоправда, у є сумніви щодо правомочності цих зборів, оскільки на них були присутніми лише 88 осіб з 267 виборців, а мало б бути не менше 51% від усієї кількості виборців.

За підписання угоди серед інших виступав й Ілля Смичок - депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Житомирській обласній раді.

При цьому варто зазначити, що одним із засновників компанії "Екологічні технології та будівництво" є Анатолій Капустюк, 98-й номер у списку "Радикальної партії Олега Ляшка" на виборах до парламенту 2014-го року. Після невдалої спроби отримати депутатський значок, Капустюк став помічником самого лідера фракції.

Офіс компанії "Екологічні технології та будівництво" зареєстрований за тою самою адресою, що і будівля сільської ради. Представників бурштинодобувача журналістам знайти не вдалося.

Нагадаємо, шістьом затриманим фігурантам так званої бурштинової справи, до якої можуть бути причетні нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков, оголосили про підозру.