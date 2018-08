Людина, яку не помічає суспільство: Фотопроект довжиною в рік

Грузинський фотограф Дато Корідзе упродовж року знімав історію одного літнього чоловіка.

Проект отримав назву The History of One Man (“Історія одного чоловіка”). Він показує історію безхатька, який постійно просить милостиню у одному й тому ж місті. На фото видно, як змінюються пори року та навіть реклама на стінах будівлі, а люди все ще залишаються байдужими до старого.

Фото: Dato Koridze

