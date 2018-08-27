CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрузинський фотограф Дато Корідзе упродовж року знімав історію одного літнього чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Людина, яку не помічає суспільство: Фотопроект довжиною в рік
Змінюються пори року та навіть реклама на стінах будівлі, а люди все ще залишаються байдужими до старого
Photo: Dato Koridze
Проект отримав назву The History of One Man (“Історія одного чоловіка”). Він показує історію безхатька, який постійно просить милостиню у одному й тому ж місті. На фото видно, як змінюються пори року та навіть реклама на стінах будівлі, а люди все ще залишаються байдужими до старого.
Фото: Dato Koridze
Нагадаємо, що французька поліція "ліквідувала" табір мігрантів у місті Нант, в якому жили близько 450 вихідців із Судану та Еритреї.
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27 08 2018 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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