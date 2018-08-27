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Людина, яку не помічає суспільство: Фотопроект довжиною в рік

Змінюються пори року та навіть реклама на стінах будівлі, а люди все ще залишаються байдужими до старого
Грузинський фотограф Дато Корідзе упродовж року знімав історію одного літнього чоловіка.
Людина, яку не помічає суспільство: Фотопроект довжиною в рік Photo: Dato Koridze

Проект отримав назву The History of One Man (“Історія одного чоловіка”). Він показує історію безхатька, який постійно просить милостиню у одному й тому ж місті. На фото видно, як змінюються пори року та навіть реклама на стінах будівлі, а люди все ще залишаються байдужими до старого.

Фото: Dato Koridze

Нагадаємо, що французька поліція "ліквідувала" табір мігрантів у місті Нант, в якому жили близько 450 вихідців із Судану та Еритреї.

 
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27 08 2018 11:25
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