"Людиною року" в Польщі назвали усіх громадян, які допомагають українцям

Найвпливовішою людиною 2022 року в Польщі названо усіх поляків, які допомагають утікачам від війни в Україні.

До трійки серед 50-ти найвпливовіших поляків увійшли також лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як пояснила редакція Wprost, про величезну польську допомогу українцям писав увесь світ.

Видання зазначає, що ця війна "дозволила полякам знайти в собі Людину", вона також показала зростаючу впливовість окремих персон політичної сцени Польщі.

"Польща змогла допомогти тисячам біженців з України переважно завдяки простим полякам. Для цього не потрібно було жодних спецзаконів. Тому найвпливовішими поляками стали ті, хто допомагав і продовжує допомагати утікачам від війни в Україні. Тобто ті, завдяки кому система не розвалилася, а Польща зуміла підтримати людей, які тікали від варварства росіян", – підкреслює видання.

У рейтингу високе місце зайняв міністр оборони Маріуш Блащак, який з 24-го місця в торішньому рейтингу увійшов до десятки найвпливовіших поляків у цьому році.

До переліку 50-ти найвпливовіших поляків року потрапили також польські генерали Вальдемар Скшипчак і Роман Полько, які щодня коментують у польських ЗМІ оперативну ситуацію на полі бою в Україні, а також публіцист Славомір Сєраковський – організатор збору коштів на польський Bayraktar для України.

Раніше повідомлялось, що в Польщі на спрощених умовах працює близько 650 тисяч українців.