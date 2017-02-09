Льюїс Гамільтон обігнав Міхаеля Шумахера за кількістю перемог у кваліфікації "Формули-1"

У боротьбі за поул-позишн Гамільтон випередив Макса Ферстаппена з Red Bull

Пілот "Формули-1" команди Mercedes Льюїс Гамільтон переміг у кваліфікації Гран-прі Італії і таким чином побив рекорд семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера за кількістю виграних кваліфікацій.

Це був 69-й раз, коли Гамільтон прийшов першим в кваліфікації.



Фото: twitter.com/F1

Як зазначає BBC, у боротьбі за поул-позишн Гамільтон на 1,148 секунди випередив Макса Ферстаппена з Red Bull, який посів друге місце.

Наголошується, що Гамільтон обійшов легенду автоспорту Шумахера на швидкісній трасі в Монці, незважаючи на жахливі умови. Перший кваліфікаційний заїзд був перерваний через зливи і відновився лише через дві з половиною години.