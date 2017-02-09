СПОРТ НОВИНИПілот "Формули-1" команди Mercedes Льюїс Гамільтон переміг у кваліфікації Гран-прі Італії і таким чином побив рекорд семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера за кількістю виграних кваліфікацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Льюїс Гамільтон обігнав Міхаеля Шумахера за кількістю перемог у кваліфікації "Формули-1"
У боротьбі за поул-позишн Гамільтон випередив Макса Ферстаппена з Red Bull
Фото: twitter.com/Reuters
Це був 69-й раз, коли Гамільтон прийшов першим в кваліфікації.
Фото: twitter.com/F1
Як зазначає BBC, у боротьбі за поул-позишн Гамільтон на 1,148 секунди випередив Макса Ферстаппена з Red Bull, який посів друге місце.
Наголошується, що Гамільтон обійшов легенду автоспорту Шумахера на швидкісній трасі в Монці, незважаючи на жахливі умови. Перший кваліфікаційний заїзд був перерваний через зливи і відновився лише через дві з половиною години.
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02 09 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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