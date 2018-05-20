Люка Бессона обвинуватили у зґвалтуванні
"Люк Бессон категорично заперечує ці фантастичні обвинувачення", - заявив агентству Франс Прес юрист режисера Тьєррі Маремберт.
Юрист додав, що режисер знає жінку, яка подала скаргу, але "ніколи не вів себе неналежним чином стосовно неї".
Йдеться про інцидент в готелі "Брістоль" у Парижі з жінкою 27 років, повідомляє Associated Press.
Актриса стверджує, що її примушували до близькості, це було пов'язано з роботою.
За версією радіо Europe 1, яке першим повідомило про обвинувачення, жінка поскаржилася, що "випила чашку чаю і втратила свідомість", а прийшла до тями під час нападу сексуального характеру.
Режисер, продюсер і сценарист Бессон прославився завдяки таким фільмам, як "Блакитна безодня", "Леон", "Підземка" і "П'ятий елемент".
Нагадаємо, раніше представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.
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