Люксембург першим в світі зробить громадський транспорт повністю безкоштовним

У Люксембурзі до наступного літа планують зробити весь громадський транспорт безкоштовним.

Якщо рішення ухвалять, герцогство стане першою у світі країною з безкоштовним громадським транспортом, повідомляє видання The Guardian.

У столиці Люксембургу проживає близько 110 тис. людей. Населення самої країни налічує приблизно 600 тис. людей. Ще близько 200 тис. щодня приїжджають в Люксембург по справах з Німеччини, Франції чи Бельгії. У зв'язку з цим країна страждає від затрів на дорогах.

Додамо, Естонія стала першою європейською країною, яка запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті майже на всій території країни.