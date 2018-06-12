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Люксембург першим в світі зробить громадський транспорт повністю безкоштовним

Уряд країни, таким чином хоче спонукати громадян відмовитися від особистих автомобілів
У Люксембурзі до наступного літа планують зробити весь громадський транспорт безкоштовним.
Люксембург першим в світі зробить громадський транспорт повністю безкоштовним Фото: з відкритих джерел

Якщо рішення ухвалять, герцогство стане першою у світі країною з безкоштовним громадським транспортом, повідомляє видання The Guardian.

У столиці Люксембургу проживає близько 110 тис. людей. Населення самої країни налічує приблизно 600 тис. людей. Ще близько 200 тис. щодня приїжджають в Люксембург по справах з Німеччини, Франції чи Бельгії. У зв'язку з цим країна страждає від затрів на дорогах.

Додамо, Естонія стала першою європейською країною, яка запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті майже на всій території країни.

 
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06 12 2018 14:07
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