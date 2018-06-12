CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Люксембурзі до наступного літа планують зробити весь громадський транспорт безкоштовним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Люксембург першим в світі зробить громадський транспорт повністю безкоштовним
Уряд країни, таким чином хоче спонукати громадян відмовитися від особистих автомобілів
Фото: з відкритих джерел
Якщо рішення ухвалять, герцогство стане першою у світі країною з безкоштовним громадським транспортом, повідомляє видання The Guardian.
У столиці Люксембургу проживає близько 110 тис. людей. Населення самої країни налічує приблизно 600 тис. людей. Ще близько 200 тис. щодня приїжджають в Люксембург по справах з Німеччини, Франції чи Бельгії. У зв'язку з цим країна страждає від затрів на дорогах.
Додамо, Естонія стала першою європейською країною, яка запровадила безкоштовний проїзд у громадському транспорті майже на всій території країни.
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