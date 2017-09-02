Люстровані чиновники не зможуть працювати в органах місцевого самоврядування
За ухвалення в цілому нової редакції закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" (законопроект №2489) проголосували 253 депутати, повідомляють "Українські Новини".
Також працювати в органах місцевого самоврядування не можуть особи, які не пройшли спеціальну перевірку. Законом вводиться конкурсний відбір службовців місцевого самоврядування.
Крім того, вводиться 3 категорії посад службовців місцевого самоврядування: I категорія - керуючі справами виконавчого комітету місцевих рад; II категорія - керівники структурних підрозділів апарату місцевих рад; III категорія - інші посади.
Службовці I категорії не мають права бути членами політичних партій.
Службовці всіх категорій не можуть брати участі в передвиборній агітації, якщо тільки вони не є кандидатами в Президенти, в депутати Ради або місцевих рад.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому нову редакцію законопроекту №2489 "Про службу в органах місцевого самоврядування". Підтримали законодавчу ініціативу 253 народних депутата. Зазначається, що нову редакцію документа готували за участі експертів, які представляли Польщу та Євросоюз.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: