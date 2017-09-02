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Люстровані чиновники не зможуть працювати в органах місцевого самоврядування

Крім того, вводиться 3 категорії посад службовців місцевого самоврядування
Верховна Рада заборонила особам, які підпадають під дію закону "Про очищення влади", працювати в органах місцевого самоврядування.
Люстровані чиновники не зможуть працювати в органах місцевого самоврядування Фото: Українські фото

За ухвалення в цілому нової редакції закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" (законопроект №2489) проголосували 253 депутати, повідомляють "Українські Новини".

Також працювати в органах місцевого самоврядування не можуть особи, які не пройшли спеціальну перевірку. Законом вводиться конкурсний відбір службовців місцевого самоврядування.

Крім того, вводиться 3 категорії посад службовців місцевого самоврядування: I категорія - керуючі справами виконавчого комітету місцевих рад; II категорія - керівники структурних підрозділів апарату місцевих рад; III категорія - інші посади.

Службовці I категорії не мають права бути членами політичних партій.

Службовці всіх категорій не можуть брати участі в передвиборній агітації, якщо тільки вони не є кандидатами в Президенти, в депутати Ради або місцевих рад. 

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому нову редакцію законопроекту №2489 "Про службу в органах місцевого самоврядування". Підтримали законодавчу ініціативу 253 народних депутата. Зазначається, що нову редакцію документа готували за участі експертів, які представляли Польщу та Євросоюз.

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09 02 2017 19:46
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