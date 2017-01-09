Ті, хто виступають за виведення військ Росії з Придністров'я, хочуть війни, - Лавров

Лавров підкреслив, що російські військовослужбовці підуть, "як тільки будуть створені умови"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував бажання парламенту Молдови вивести російські війська з Придністров'я.

Лавров переонує, що ті, хто ініціює виведення російських військових з Придністров'я, хочуть війни РФ з Україною та Молдовою, повідомляють "РИА Новости".

"Я не думаю, що можна передрікати війну. Ніхто цього не хоче, крім тих, хто водив рукою представників молдавського уряду, коли вони писали ноту про необхідність вивести наших військовослужбовців із Придністров'я. Ті, хто це підказав молдавському уряду, вони хочуть війни між нами і Україною, між нами і Молдовою", - сказав Лавров.

За його словами, ті люди, які підказують Молдові такі дії, "гальмують роботу формату "5+2".

"Їм не потрібно врегулювання, їм потрібно щось зробити неприємне для РФ, підсунути чергову якусь кризову ситуацію", - заявив глава МЗС РФ.

Він вважає, що подібна тактика - це "лінія на стримування Росії".

"Російські військовослужбовці розміщуються в Придністров'ї на основі угод, укладених незабаром після того, як гарячу фазу конфлікту на початку 90-х років вдалося погасити завдяки російській армії", - заявив Лавров.

Він підкреслив, що російські військовослужбовці підуть, "як тільки будуть створені умови".

Нагадаємо, що молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".

Втім, президент Молдови не підтримує парламент у виведенні військових РФ з Придністров'я.