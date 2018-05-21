Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії
Мадрид визнав повноваження нового глави уряду Каталонії Жоакіма Торри, однак не затвердив підібрану ним адміністрацію, повідомляє La Vanguardia.
Іспанський уряд дозволив опублікувати в офіційному виданні декрет про створення та компетенцію департаментів нового уряду, але не про призначення, оскільки є "проблеми життєздатності" каталонського уряду.
Цей крок став відповіддю іспанського прем'єра Маріано Рахоя на пропозицію Торри включити до складу каталонського уряду ув'язнених політиків та колишніх чиновників, які перебувають у вигнанні.
Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.
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