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Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії

Цей крок став відповіддю іспанського прем'єра на пропозицію Торри включити до складу каталонського уряду ув'язнених політиків та колишніх чиновників, які перебувають у вигнанні
Уряд Іспанії не затвердив новий каталонський уряд, що означає продовження прямого управління Каталонією з Мадрида.
Мадрид не затвердив новий уряд Каталонії Фото: dw.com

Мадрид визнав повноваження нового глави уряду Каталонії Жоакіма Торри, однак не затвердив підібрану ним адміністрацію, повідомляє La Vanguardia.

Іспанський уряд дозволив опублікувати в офіційному виданні декрет про створення та компетенцію департаментів нового уряду, але не про призначення, оскільки є "проблеми життєздатності" каталонського уряду.

Цей крок став відповіддю іспанського прем'єра Маріано Рахоя на пропозицію Торри включити до складу каталонського уряду ув'язнених політиків та колишніх чиновників, які перебувають у вигнанні.

Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.

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21 05 2018 16:55
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