Мадрид почав переговори з лідерами Каталонії вперше за 7 років
"Через 7 років двостороння комісія зустрілася сьогодні. Це передбачає відновлення інституційності та демократичного діалогу. У нас є проект для Каталонії в Іспанії, і цей уряд почав свій шлях до втілення його в реальність", - у Twitter прем’єр-міністр Педро Санчес, інформує "Європейська правда".
Представники Мадрида та Барселони провели 4-годинну зустріч в штаб-квартирі регіонального уряду в столиці Каталонії, повідомляє Reuters.
"Були деякі важливі розбіжності, але мати можливість нормально сказати, що у нас є великі розбіжності, також важливо", - заявила журналістам після зустрічі міністр регіонального управління Іспанії Мерітселль Бате, яка очолювала делегацію іспанського уряду.
Але Бате заявила, що центральна влада знову заявила про свою відмову від нового референдуму під час переговорів, "оскільки конституція не допускає цього", і заявила, що суди мають вирішити, чи випустити ув'язнених сепаратистських лідерів.
Єдина домовленість після цієї зустрічі полягала у створенні календаря для подальших переговорів у вересні-грудні.
"У нас дуже різні поняття про нормальний стан", - заявив після зустрічі регіональний міністр закордонних справ Каталонії Ернест Марагаль, який очолив каталонську делегацію.
Він додав, що центральний уряд не представив ніяких планів вирішення конфлікту між обома сторонами.
Нагадаємо, голова Каталонії Кім Торра заявив, що його першим проханням до іспанського прем'єра Педро Санчеса буде про те, щоб він погодився на проведення референдуму про незалежність регіону.
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