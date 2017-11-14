Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мадрид повідомив про докази втручання Росії у ситуацію з Каталонією

Іспанські міністри виступили з доповіддю про втручання з Росії в ситуацію навколо Каталонії
Міністри оборони і закордонних справ Іспанії заявили про втручання груп з РФ в ході референдуму про незалежність Каталонії з метою дестабілізації в країні.
Мадрид повідомив про докази втручання Росії у ситуацію з Каталонією Фото: Reuters

За словами міністрів, вони мають у своєму розпорядженні докази того, що державні і приватні групи на території Росії, а також Венесуели в рамках масштабної кампанії використовували Twitter, Facebook та інші соціальні мережі і сайти, щоб просувати сепаратистські ідеї і впливати на громадську думку напередодні референдуму, - повідомляє DW.

Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс розповів, що іспанська влада виявила в соцмережах фейкові профілі, половина яких обслуговувалася з Росії, а 30% - з Венесуели. За його словами, ці акаунти були створені для поширення інформації, яка перебільшувала переваги відділення Каталонії від Іспанії. Дастіс заявив, що підняв цю тему в діалозі з Кремлем.

Міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедаль підкреслила, що групи, про які йде мова, намагаються домогтися нестабільності в Європі, і що обов'язок іспанців - надати розголосу цій інформації.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії. Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 08:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.