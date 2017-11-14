Мадрид повідомив про докази втручання Росії у ситуацію з Каталонією

Іспанські міністри виступили з доповіддю про втручання з Росії в ситуацію навколо Каталонії

Міністри оборони і закордонних справ Іспанії заявили про втручання груп з РФ в ході референдуму про незалежність Каталонії з метою дестабілізації в країні.

За словами міністрів, вони мають у своєму розпорядженні докази того, що державні і приватні групи на території Росії, а також Венесуели в рамках масштабної кампанії використовували Twitter, Facebook та інші соціальні мережі і сайти, щоб просувати сепаратистські ідеї і впливати на громадську думку напередодні референдуму, - повідомляє DW.

Глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс розповів, що іспанська влада виявила в соцмережах фейкові профілі, половина яких обслуговувалася з Росії, а 30% - з Венесуели. За його словами, ці акаунти були створені для поширення інформації, яка перебільшувала переваги відділення Каталонії від Іспанії. Дастіс заявив, що підняв цю тему в діалозі з Кремлем.

Міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедаль підкреслила, що групи, про які йде мова, намагаються домогтися нестабільності в Європі, і що обов'язок іспанців - надати розголосу цій інформації.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава Женералітата Карлес Пучдемон і четверо членів його уряду відмовилися з'явитися в суд і знаходяться в Бельгії. Відсторонене керівництво Каталонії перебуває під слідством за звинуваченням у скоєнні заколоту після оголошення незалежності регіону.