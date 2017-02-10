Мадрид заявив, що зупинить проголошення незалежності Каталонії

Міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала заявив, що Мадрид зробить все в рамках закону, щоб запобігти проголошенню незалежності Каталонії.

Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

"Якщо хтось планує оголосити незалежність частини території Іспанії, але не може цього зробити через відсутність такої можливості, ми повинні зробити все в рамках закону, щоб це зупинити", - зазначив іспанський міністр, повідомляє AFP.

На питання чи використає уряд Іспанії 155 статтю Конституції, яка фактично дозволяє призупинити автономні повноваження Каталонії, Катала сказав, що "це один з можливих інструментів".

Нагадаємо, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.