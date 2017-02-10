Мадрид заявив, що зупинить проголошення незалежності Каталонії
"Якщо хтось планує оголосити незалежність частини території Іспанії, але не може цього зробити через відсутність такої можливості, ми повинні зробити все в рамках закону, щоб це зупинити", - зазначив іспанський міністр, повідомляє AFP.
На питання чи використає уряд Іспанії 155 статтю Конституції, яка фактично дозволяє призупинити автономні повноваження Каталонії, Катала сказав, що "це один з можливих інструментів".
Нагадаємо, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.
Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
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