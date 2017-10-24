Мадридський "Реал" поїде на матч в Каталонію в автобусі без командної символіки

Автобус з символікою "Реала" може стати об'єктом нападу з боку тих, хто вимагає відділення Каталонії від Іспанії

Мадридський "Реал" не використовуватиме клубний автобус для поїздки на гостьовий матч з "Жирона". Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.

На думку служби безпеки клубу, ситуація в Каталонії до неділі, коли відбудеться матч з "Жирона", може змінитися непередбачувано.

"Ситуація складна і може змінитися як завгодно", - цитує службу безпеки видання Marca. Передбачається, що автобус з символікою "Реала" може стати об'єктом нападу з боку тих, хто вимагає відділення Каталонії від Іспанії.

З тієї ж причини "Реал" не використав клубний автобус під час поїздки на матч проти "Барселони". Цей матч відбувся в рамках Суперкубка Іспанії в серпні.

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

21 жовтня стало відомо про рішення іспанського уряду позбавити повноважень нинішній каталонський уряд та розпустити парламент автономії. За словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, це рішення ухвалено згідно зі статтею 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє центральному уряду вжити примусових заходів щодо виконання автономним регіоном своїх конституційних зобов'язань. Основна мета цих заходів – проведення в Каталонії дострокових виборів протягом найближчих шести місяців, пояснили в Мадриді.