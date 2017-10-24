Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Мадридський "Реал" поїде на матч в Каталонію в автобусі без командної символіки

Автобус з символікою "Реала" може стати об'єктом нападу з боку тих, хто вимагає відділення Каталонії від Іспанії
Мадридський "Реал" не використовуватиме клубний автобус для поїздки на гостьовий матч з "Жирона". Таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.
Мадридський "Реал" поїде на матч в Каталонію в автобусі без командної символіки Фото: barcareal.net

На думку служби безпеки клубу, ситуація в Каталонії до неділі, коли відбудеться матч з "Жирона", може змінитися непередбачувано.

"Ситуація складна і може змінитися як завгодно", - цитує службу безпеки видання Marca. Передбачається, що автобус з символікою "Реала" може стати об'єктом нападу з боку тих, хто вимагає відділення Каталонії від Іспанії.

З тієї ж причини "Реал" не використав клубний автобус під час поїздки на матч проти "Барселони". Цей матч відбувся в рамках Суперкубка Іспанії в серпні.

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

21 жовтня стало відомо про рішення іспанського уряду позбавити повноважень нинішній каталонський уряд та розпустити парламент автономії. За словами прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя, це рішення ухвалено згідно зі статтею 155 Конституції Іспанії, яка дозволяє центральному уряду вжити примусових заходів щодо виконання автономним регіоном своїх конституційних зобов'язань. Основна мета цих заходів – проведення в Каталонії дострокових виборів протягом найближчих шести місяців, пояснили в Мадриді.

У відповідь на рішення уряду Іспанії провести дострокові вибори в Каталонії та відсторонити каталонський уряд від влади сотні тисяч прихильників незалежності Каталонії вийшли на вулиці Барселони на акцію протесту.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 10 2017 17:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.