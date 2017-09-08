Мадридський Реал вдруге поспіль виграв Суперкубок УЄФА

Мадридський Реал обіграв Манчестер Юнайтед в матчі за Суперкубок УЄФА з рахунком 2:1.

З перших хвилин команда Зінедіна Зідана заволоділа м'ячем і територією, поступально розхитуючи оборону манкуніанців. Перший шанс у Реала виник на 16-й хвилині: Каземіро струсонув поперечину ударом головою після подачі кутового.

На цьому бразилець не зупинився і через вісім хвилин відкрив рахунок: Карвахаль м'яким пасом знайшов Каземіро в чужій штрафній, а той з мінімального офсайду розстріляв дальній нижній кут воріт Де Хеа.

Після забитого м'яча Реал заспокоїв гру, проте Манчестеру все ж вдалося створити кілька небезпечних підходів до воріт Наваса, але безрезультатно. На перерву команди пішли за мінімальної переваги Реала.

Другий тайм Реал також почав активніше і швидко подвоїв перевагу: Іско розіграв красиву стіночку з Бейлом в чужій штрафній, вийшов на побачення з Де Хеа і легко відправив м'яч у дальній кут. МЮ міг тут же відіграватися, але Погба і Лукаку на двох не реалізували стовідсотковий момент.

Але через кілька хвилин бельгієць реабілітувався за свій промах: Матіч потужно приклався здалеку, Навас відбив прямо перед собою на Лукаку, який забив вже в порожні ворота.

В останні півгодини гри Манчестер кинув всі сили на порятунок матчу і цілком міг зрівняти рахунок, але Феллаїні і Решфорд не реалізували свої моменти, а Реал грамотно охороняв переможний результат.

2:1 - Реал вдруге поспіль і четвертий раз в історії виграв Суперкубок УЄФА. Манчестер Юнайтед поступився в матчі за цей титул вже в третій раз в історії.

Нагадаємо, що в червні мадридський Реал обіграв Ювентус з рахунком 4:1 у фіналі Ліги чемпіонів і вперше в історії другий рік поспіль став переможцем турніру.