Мадуро вважає себе схожим на Сталіна
Відповідну заяву Мадуро зробив в ефірі програми "Воскресіння з Мадуро", яка транслювалася на телеканалі Venezolana de Televisión, повідомляє ТАСС.
"У світі є люди, які вважають мене карибським Сталіним. І я схожий. Подивіться на мій профіль", - сказав глава держави. "Іноді я дивлюся на себе в дзеркало і здаюся собі схожим на Сталіна", - додав він.
У той же час президент висловив думку, що критикують його світові лідери використовують в своїх країнах жорсткіші методи, ніж він. "(Голова уряду Іспанії Маріано, -ред) Рахой відправив в Каталонію поліцію, щоб затримати 700 мерів. Хто діє як диктатор? Мадуро, який дозволяє опозиції провести плебісцит, або Рахой, який не хоче, щоб Каталонія висловилася?", - зазначив він.
Як відомо, парламент перейшов під контроль опозиційних депутатів в грудні 2015 роки після чергових виборів. Прихильники Мадуро періодично влаштовують протести у національній асамблеї.
В останні місяці по всій Венесуелі протестує опозиція. Демонстрації супроводжуються зіткненнями з поліцією. В результаті близько 90 людей загинули. Влада і опозиція звинувачують одна одну в ескалації насильства.
Додамо, що число затриманих у Венесуелі з моменту початку антиурядових протестів у квітні перевищила 3,6 тисячі осіб.
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