Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мадуро вважає себе схожим на Сталіна

Венесуельський президент не вважає себе жорстоким лідером
Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що між ним і Йосипом Сталіним є схожість.
Мадуро вважає себе схожим на Сталіна Ніколас Мадуро і Володимир Путін. Фото: РИА Новости

Відповідну заяву Мадуро зробив в ефірі програми "Воскресіння з Мадуро", яка транслювалася на телеканалі Venezolana de Televisión, повідомляє ТАСС.

"У світі є люди, які вважають мене карибським Сталіним. І я схожий. Подивіться на мій профіль", - сказав глава держави. "Іноді я дивлюся на себе в дзеркало і здаюся собі схожим на Сталіна", - додав він.

У той же час президент висловив думку, що критикують його світові лідери використовують в своїх країнах жорсткіші методи, ніж він. "(Голова уряду Іспанії Маріано, -ред) Рахой відправив в Каталонію поліцію, щоб затримати 700 мерів. Хто діє як диктатор? Мадуро, який дозволяє опозиції провести плебісцит, або Рахой, який не хоче, щоб Каталонія висловилася?", - зазначив він.

Як відомо, парламент перейшов під контроль опозиційних депутатів в грудні 2015 роки після чергових виборів. Прихильники Мадуро періодично влаштовують протести у національній асамблеї.

В останні місяці по всій Венесуелі протестує опозиція. Демонстрації супроводжуються зіткненнями з поліцією. В результаті близько 90 людей загинули. Влада і опозиція звинувачують одна одну в ескалації насильства.

Додамо, що число затриманих у Венесуелі з моменту початку антиурядових протестів у квітні перевищила 3,6 тисячі осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2017 09:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.