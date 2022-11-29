МАГАТЕ перевірило ЧАЕС і не знайшло незаявлених ядерних матеріалів
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ провели перевірку Чорнобильської АЕС протягом 22–24 листопада та не знайшли незаявлених ядерних матеріалів, повідомляє сьогодні Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання).
Інспекція пройшла в межах угоди між Україною і МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Представники агентства відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» та «Буряківка», комплекс виробництв «Вектор» ДСП «ЦППРВ» і лабораторії. Зазначається, що фахівці не мають зауважень за результатами перевірки.
Також у Держатомрегулюванні додали, що міжнародні представники застали масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури України, знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС і переведення об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів.
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