Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

МАГАТЕ підтвердило виконання Іраном ядерної угоди

Обсяги низькозбагаченого урану, яким володіє Іран, не перевищує допустимого ядерною угодою максимуму
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті, оприлюдненому в понеділок, 13 липня, підтвердило, що Іран дотримується умов ядерної угоди, підписаної в 2015 році.
МАГАТЕ підтвердило виконання Іраном ядерної угоди Фото: dpa

За інформацією МАГАТЕ, Іран "не збагачував" уран вище допустимого рівня. При цьому кількість низькозбагаченого урану станом на 5 листопада становила 96,7 кілограма, що набагато менше за верхню межу у 202,8 кілограма, встановлену угодою, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Іран також дотримується обмеження по кількості центрифуг для збагачення урану. Ірану дозволено мати не більше 5060 центрифуг.

Єдине, в чому Іран з часу набуття чинності угодою вчинив невелике порушення, це в перевищенні максимально дозволеного обсягу важкої води. Однак зараз і за цим пунктом Іран виконує умови угоди: за максимально дозволених 130 тонн важкої води Іран має лише 114,4 тонни. Важка вода є необхідною для виробництва плутонію, що може слугувати для створення ядерної зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп місяць тому, 13 жовтня, заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Трамп не заявив про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2017 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.