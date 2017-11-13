МАГАТЕ підтвердило виконання Іраном ядерної угоди

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті, оприлюдненому в понеділок, 13 липня, підтвердило, що Іран дотримується умов ядерної угоди, підписаної в 2015 році.

За інформацією МАГАТЕ, Іран "не збагачував" уран вище допустимого рівня. При цьому кількість низькозбагаченого урану станом на 5 листопада становила 96,7 кілограма, що набагато менше за верхню межу у 202,8 кілограма, встановлену угодою, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Іран також дотримується обмеження по кількості центрифуг для збагачення урану. Ірану дозволено мати не більше 5060 центрифуг.

Єдине, в чому Іран з часу набуття чинності угодою вчинив невелике порушення, це в перевищенні максимально дозволеного обсягу важкої води. Однак зараз і за цим пунктом Іран виконує умови угоди: за максимально дозволених 130 тонн важкої води Іран має лише 114,4 тонни. Важка вода є необхідною для виробництва плутонію, що може слугувати для створення ядерної зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп місяць тому, 13 жовтня, заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди. Трамп не заявив про вихід США з угоди, однак його рішення не підтверджувати Конгресу виконання Іраном своїх зобов'язань надало американським законодавцям можливість проголосувати за поновлення санкцій проти Ірану.