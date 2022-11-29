Через російські обстріли Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні

Через російські обстріли Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму твітері.

Він зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої було обговорено питання термінового створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, що знаходиться під контролем російських окупантів.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - наголосив Гроссі.