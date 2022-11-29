ПОЛІТИКА НОВИНИЧерез російські обстріли Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні
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МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України
Через російські обстріли Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму твітері.
Він зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої було обговорено питання термінового створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, що знаходиться під контролем російських окупантів.
"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - наголосив Гроссі.
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29 11 2022 18:59 МЕДІА
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