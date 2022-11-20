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МАГАТЕ повідомляє про десятки вибухів в районі ЗАЕС

Вранці територія Запорізької АЕС зазнала десятків вибухів внаслідок ракетних ударів, станція знову на межі ядерної аварії.
МАГАТЕ повідомляє про десятки вибухів в районі ЗАЕС Фото: dpa

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з ядерної енергії.

"Потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України вчора ввечері й знову сьогодні вранці, різко закінчивши період відносного спокою на об'єкті й ще більше підкресливши нагальну необхідність заходів, які допоможуть запобігти ядерній аварії там", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що за короткий проміжок часу вранці за місцевим часом було чутно більше десятка вибухів.

При цьому, як випливає із заяви Гроссі, команда МАГАТЕ, яка перебуває на території станції й "бачила" деякі вибухи зі своїх вікон", вчергове уникає озвучувати, звідкіля вівся обстріл.

"Новини від нашої команди вчора і сьогодні вранці вкрай тривожні. Хто б за цим не стояв, він повинен негайно зупинитися. Як я вже багато разів говорив, ти граєшся з вогнем!" – сказав лише генеральний директор Гроссі.

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ заявила, що на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, але жодна з них поки що не критична для ядерної безпеки. Повідомлень про жертви не надходило.

"Експерти МАГАТЕ знаходяться в тісному контакті з керівництвом і продовжать оцінювати й звітувати про ситуацію", - зазначають в МАГАТЕ.

Генеральний директор Гроссі також оновив своє звернення щодо якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"В останні місяці він вів інтенсивні консультації з Україною та росією щодо створення такої зони, але поки що без угоди", - йдеться в повідомленні.

При цьому МАГАТЕ очевидно уникає називати речі своїми іменами, зокрема, про безпрецедентну окупацію ядерного об'єкта військами рф" на окупованій території іншої країни, і лише говорить про дві "сторони конфлікту".

Водночас Гроссі заявив, що продовжить добиватися створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"Я не здаюся, поки ця зона не стане реальністю. Як показує триваючий очевидний обстріл, він потрібен як ніколи", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить експертні місії з фізичної та ядерної безпеки на три підконтрольні уряду України діючі атомні електростанції, а також на Чорнобильську АЕС.

 

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20 11 2022 14:38
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