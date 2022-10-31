НОВИНИЗвіт планують надати до кінця тижня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МАГАТЕ проінспектує два об'єкти в Україні після заяв росії про "брудну бомбу"
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 31 жовтня розпочали інспекцію двох ядерних об'єктів в Україні на її запит. Сталося це на тлі звинувачень росії у бік України в організації провокації з використанням "брудної бомби".
Про це повідомиляє МАГАТЕ.
За словами генерального директора агенції Рафаеля Гроссі, перевірка інспекторів "незабаром завершиться", і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.
Нагадаємо, 24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки москви про нібито розробку "брудної бомби".
23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію із "брудною бомбою". шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини і Британії та повторив їм цей вкид.
Раніше глави зовнішньополітичних відомств США, Британії та Франції заявили, що росія бреше про "брудну бомбу".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав: росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 10 2022 22:08 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Україна проситиме ФІФА усунути Іран з чемпіонату світу
- Єврокоміся виділила 100 млн євро на підтримку біженців з України
СТАТТІ