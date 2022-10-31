МАГАТЕ проінспектує два об'єкти в Україні після заяв росії про "брудну бомбу"

Звіт планують надати до кінця тижня.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 31 жовтня розпочали інспекцію двох ядерних об'єктів в Україні на її запит. Сталося це на тлі звинувачень росії у бік України в організації провокації з використанням "брудної бомби".

Про це повідомиляє МАГАТЕ

За словами генерального директора агенції Рафаеля Гроссі, перевірка інспекторів "незабаром завершиться", і попередній звіт про неї буде оприлюднений до кінця цього тижня.

Нагадаємо, 24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно запросив МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки москви про нібито розробку "брудної бомби".

23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію із "брудною бомбою". шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини і Британії та повторив їм цей вкид.