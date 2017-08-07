Магазин у Мукачеві обстріляли з гранатомета, - ФОТО
Повідомлення від працівника приватної фірми про те, що він чув два постріли, надійшло до поліції вночі о 3:20.
"Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета в приміщення місцевого магазину на вулиці Томаша Масарика. В результаті пошкоджено вітрину магазину і деякий товар, ніхто не постраждав", - повідомляється на сайті поліції Закарпатської області.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом вибуху).
Видання mukachevo.net пише, що стріляли в магазин Motolux на виїзді з Мукачева. У квітні у вітрину цього магазину кинули гранату, але перед цим не висмикнули чеку. Боєприпас розбив вітрину, але не розірвався.
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