Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Магазин у Мукачеві обстріляли з гранатомета, - ФОТО

У Motolux в квітні вже кидали гранату
В один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.
Магазин у Мукачеві обстріляли з гранатомета, - ФОТО Фото: mukachevo.net

Повідомлення від працівника приватної фірми про те, що він чув два постріли, надійшло до поліції вночі о 3:20.

"Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі вистрілили з гранатомета в приміщення місцевого магазину на вулиці Томаша Масарика. В результаті пошкоджено вітрину магазину і деякий товар, ніхто не постраждав", - повідомляється на сайті поліції Закарпатської області.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом вибуху).

Видання mukachevo.net пише, що стріляли в магазин Motolux на виїзді з Мукачева. У квітні у вітрину цього магазину кинули гранату, але перед цим не висмикнули чеку. Боєприпас розбив вітрину, але не розірвався.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2017 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.