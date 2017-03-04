Махніцький хоче судитися за поновлення на посаді генпрокурора
"Я не рвуся повернутися на посаду генпрокурора. Відновитися я міг будь-якої миті протягом останніх трьох років і вже давно міг звернутися з відповідним позовом до суду. І раніше було б це простіше зробити. Адже тепер доведеться думати, як відновлювати терміни позовної давності. Але питання в іншому. Мене здивувала інформація про те, що Шокін має намір відновитися, адже він не має для цього підстав. І для того, щоб випробувати наше правосуддя, я теж подам позов. Для задоволення мого позову є більше підстав, ніж позову Шокіна. Адже мене звільняли без згоди Верховної Ради", - заявив Махніцький у коментарі "КП в Украине".
Він не виключає, що подасть позов уже цього тижня.
"Я, можливо, подам позов найближчими днями", - сказав Махніцький.
Нагадаємо, що раніше екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.
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