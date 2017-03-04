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Махніцький хоче судитися за поновлення на посаді генпрокурора

На посаду генпрокурора з'явився ще один претендент
Колишній виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький заявив, що має намір подати позов про поновлення на посаді.
Махніцький хоче судитися за поновлення на посаді генпрокурора Олег Махніцький. Фото: kmu.gov.ua

"Я не рвуся повернутися на посаду генпрокурора. Відновитися я міг будь-якої миті протягом останніх трьох років і вже давно міг звернутися з відповідним позовом до суду. І раніше було б це простіше зробити. Адже тепер доведеться думати, як відновлювати терміни позовної давності. Але питання в іншому. Мене здивувала інформація про те, що Шокін має намір відновитися, адже він не має для цього підстав. І для того, щоб випробувати наше правосуддя, я теж подам позов. Для задоволення мого позову є більше підстав, ніж позову Шокіна. Адже мене звільняли без згоди Верховної Ради", - заявив Махніцький у коментарі "КП в Украине".

Він не виключає, що подасть позов уже цього тижня.

"Я, можливо, подам позов найближчими днями", - сказав Махніцький.

Нагадаємо, що раніше екс-генпрокурор Віктор Шокін намагається через суд поновитися на посаді. У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення Президентом його з посади Генпрокурора України.

 

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03 04 2017 10:23
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