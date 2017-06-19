"Махновщина - найгірший шлях": Гройсман застеріг від спроб блокувати залізницю в Конотопі

Так званий Штаб блокади торгівлі з окупантами оголосив про плани перекрити поставки вугілля з Росії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попередив, що спроби організувати нові транспортні блокади отримають "адекватну реакцію місцевої влади та правоохоронних органів".

"Той, хто буде порушувати закон ... ви повинні миттєво реагувати. Я це заявляю як прем'єр-міністр. Махновщина - це найгірший шлях", - заявив Гройсман на селекторній нараді з представниками регіонів після того, як із Сумської області йому повідомили про підготовку блокаді в районі Конотопа.

Відзначимо, що 16 червня так званий Штаб блокади торгівлі з окупантами, який діє за підтримки депутатів Верховної Ради від "Самопомочі", оголосив про плани перекрити поставки вугілля з Росії.

Читайте також: Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Взимку 2017 року організована цією організацією блокада залізничного сполучення з Донбасом привела до того, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.